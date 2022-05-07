HABER / SPOR / GALATASARAY
Başakşehir - Galatasaray (CANLI YAYIN)
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk olacak.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY
İLK 11'LER!
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Babel, Mostafa, Kerem
STAT: Fatih Terim Stadyumu
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1