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Başakşehir - Galatasaray (CANLI YAYIN)

Başakşehir - Galatasaray (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk olacak.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY

İLK 11'LER!

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Babel, Mostafa, Kerem

STAT: Fatih Terim Stadyumu
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

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