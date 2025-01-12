Başakşehir - Galatasaray / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşan takımlar 2-2'lik beraberlikle mücadeleden ayrılmıştı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

Başakşehir 0 - 0 Galatasaray

28'Galatasaray elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile görüşen Atilla Karaoğlan, oyunun devam etmesini istedi.

24'Galatasaray etkili geldi! Sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün rakibinden sıyrılıp kaleyi gördü, ceza sahası dışından vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

14'Kerem Demirbay kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü. Kerem'in şutunda top barajdan döndü.

13'Ani gelişen Galatasaray atağında Osimhen, sağ çaprazda Opoku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

12'Ceza sahasının solunda topla buluşan Kemen'in vuruşunda top Kerem Demirbay'dan döndü.

4'Gönderilen uzun topt savunma arkasına sarkan Keny, sağ çaprazdan ceza sahasına girmek istedi. Ancak Keny ayağından fazla açınca top auta gitti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Başakşehir - Galatasaray ilk 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Onur, Hamza, Opoku, Lima, Deniz, Ömer, Kemen, Davidson, Keny, Piatek.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Kerem, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen.

GABRIEL SARA'DAN ŞOK SAKATLIK

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir maçına sonradan dahil olan Gabriel Sara'nın sakatlandığı açıklandı. Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Sara'nın Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor.

PIATEK İLE VICTOR OSIMHEN KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'de 17 maçta 12 gol atarak gol krallığı listesinde zirvede yer alan Krzysztof Piatek, Galatasaray maçını da boş geçmek istemiyor. Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında sarı-kırmızılılara 1 gol atan Polonyalı golcü, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olarak dünya gündeminde yerini alan Victor Osimhen ise 12 maçta 10 gol atarak gol krallığı yarışında Piatek'i takip ediyor. Ziraat Türkiye Kupası maçında rahatsızlığından dolayı forma giyemeyen Nijeryalı yıldız ismin, Başakşehir karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.

GALATASARAY DEPLASMANDA PUAN KAYBETMİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray ligde zirvede yer alıyor. Fenerbahçe, Adana Demirspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Kayserispor deplasmanlarına konuk olan sarı-kırmızılılar, tüm rakiplerini mağlup ederek, 18 hafta sonunda 47 puan topladı.

İKİ TAKIM ARASINDA 37. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de de karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Galatasaray 37. randevularına hazırlanıyor. Oynanan karşılaşmalardan 18'inde sarı-kırmızılılar üstünlük sağlarken, 9 maçı da Başakşehir kazandı. İki takım arasında oynanan 9 mücadele beraberlikle tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY KARŞISINDA KAZANAMIYOR

RAMS Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 Süper Lig maçını da kazanamadı. Çağdaş Atan yönetiminde 19. haftada oynanacak karşılaşmada 3 puanı alan taraf olmak isteyen turuncu-lacivertliler, etkili bir oyun ortaya koymak istiyor.

GALATASARAY NAMAĞLUP BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde son iki sezonda Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Son olarak Young Boys karşısında kaybeden sarı-kırmızılılar, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

GALATASARAY'DA 3 İSİM SINIRDA

RAMS Başakşehir deplasmanını kayıpsız geçmek isteyen Galatasaray'da 3 isim sınırda yer alıyor. Okan Buruk'un şans vermesi durumunda sahaya çıkacak bu isimler kart görmeleri durumunda, 20. haftada oynanacak Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek. İşte Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan isimler:

-Fernando Muslera

-Abdülkerim Bardakcı

-Barış Alper Yılmaz