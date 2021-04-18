Süper Lig'de 35. haftaya lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giren Fenerbahçe, son şampiyon Başakşehir'e konuk oluyor. 4 maçtır kaybetmeyen Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılıp zirve takibini fire vermeden sürdürmek istiyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Başakşehir ise Fenerbahçe karşısında galibiyet peşinde. Peki; Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Ligde kötü günler geçiren son şampiyon Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde yaptığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir ise bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Yaptığı 32 maçın 8'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 15'ini kaybeden turuncu-lacivertliler, 33 puanla 18. sırada yer alıyor.

Başakşehir - Fenerbahçe

Stat: Fatih Terim

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck, Mahmut Tekdemir, Cemali Sertel, Youssouf Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Giuliano, Danijel Aleksic, Enzo Crivelli

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia