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Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında ligde henüz puanı bulunmayan Başakşehir'in konuğu oluyor. Kanarya, deplasmanda kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Başakşehir kazanamazsa Aykut Kocaman'ın koltuğu iyice sallanacak. Peki; Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Son olarak ligde Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

Başakşehir ise ligde puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertli ekip son sıradaki Giresunspor'un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe - Başakşehir

Stat: Fatih Terim
Hakem: Fırat Aydınus
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayisimiye, Lima, Mahmut, Tolga, Berkay, Visca, Deniz, Okaka

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae, Szalai, Osayi, Gustavo, Zajc, Muhammed, Mesut, Rossi, Berisha

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