Başakşehir Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 35. haftaya lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giren Fenerbahçe, son şampiyon Başakşehir'e konuk oluyor. 4 maçtır kaybetmeyen Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılıp zirve takibini fire vermeden sürdürmek istiyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Başakşehir ise Fenerbahçe karşısında galibiyet peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Ligde kötü günler geçiren son şampiyon Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayımlanan müsabakayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

Ligde yaptığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir ise bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Yaptığı 32 maçın 8'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 15'ini kaybeden turuncu-lacivertliler, 33 puanla 18. sırada yer alıyor.

Başakşehir: 1 - 2 :Fenerbahçe

(İkinci yarı oynanıyor)

57' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın golü ile maçta öne geçiyor!

55' Tolga Ciğerci'nin ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

54' Dimitris Pelkas'ın pasıyla topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Volkan Babacan topa hakim olmayı başarıyor.

45+5' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Danijel Aleksic'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda savunmadan seken top Harun Tekin'de kalıyor.

45+2' Sosa'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Enner Valencia'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

40' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Attila Szalai'nin golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Ozan Tufan'ın kafayla indirdiği topa hareketlenen Attila Szalai arka direkte gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturuyor.

39' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jose Sosa'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor.

37' İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla topla buluşan Enner Valencia hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor ve sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor. Savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

35' Ceza alanında topla buluşan Dimitris Pelkas'ın altıpas önünden dönerek yaptığı vuruşta Volkan Babacan son anda topu çelmeyi başarıyor.

24' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıkıyor.

18' GOOOLL!!! Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'in golü ile maçta öne geçiyor! Hızlı gelişen atakta Edin Visca'nın pasında Nazım Sangare'den seken topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak Harun Tekin'in solundan üst köşede ağlarla buluşuyor.

13' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Tolga Ciğerci'nin doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

6' Edin Visca'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Nazım Sangare'den seken topu önünde bulan Giuliano'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

Stat: Fatih Terim

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck, Mahmut Tekdemir, Cemali Sertel, Youssouf Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Giuliano, Danijel Aleksic, Enzo Crivelli

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia