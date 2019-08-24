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Başakşehir Fenerbahçe maçı (CANLI İZLE)

Başakşehir Fenerbahçe maçı (CANLI İZLE)

Başakşehir ile Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci hafta maçında karşı karşıya geliyor.Bu sezon şampiyonluğa oynamayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde iki takım da 3 puan arayacak. Kritik maçın canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de sezona 5-0'lık Gaziantep Gazişehir maçıyla başlayan Fenerbahçe, 2. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'ekonuk oluyor.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

BAŞAKŞEHİR 1 - 0 FENERBAHÇE

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi

İki takımın geçmişleri

İki takım arasında geride kalan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 29 golüne, turuncu-lacivertliler 26 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ikinci devre oynanan maçta ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.

Diğer eksikler

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Fransız sol bek Gael Clichy'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.

Okan Buruk, Yanal’a karşı 2-1 önde

Abdullah Avcı’nın ardından Başakşehir’in başına geçen Okan Buruk, daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’a karşı Rizespor, Akhisarspor, Gaziantepspor ve Elazığspor’un başında 4 mücadeleye çıktı. Bu maçların 2’sinde Buruk, 1’inde ise Yanal gülen taraf oldu. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk’un takımları 11 gol atarken, Ersun Yanal’ın öğrencileri ise 5 defa rakip ağları havalandırdı.

6 sezon sonra 2'de 2 hedefinde

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'e 6 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlayacak.
Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında kazanması durumunda 6 sezon aranın ardından lige 6 puanlık bir başlangıç yapış olacak.

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