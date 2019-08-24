Başakşehir Fenerbahçe maçı (CANLI İZLE)

Başakşehir ile Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci hafta maçında karşı karşıya geliyor.Bu sezon şampiyonluğa oynamayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde iki takım da 3 puan arayacak. Kritik maçın canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de sezona 5-0'lık Gaziantep Gazişehir maçıyla başlayan Fenerbahçe, 2. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'ekonuk oluyor.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

BAŞAKŞEHİR 1 - 0 FENERBAHÇE

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi

İki takımın geçmişleri

İki takım arasında geride kalan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 29 golüne, turuncu-lacivertliler 26 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ikinci devre oynanan maçta ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.

Diğer eksikler

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Fransız sol bek Gael Clichy'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.

Okan Buruk, Yanal’a karşı 2-1 önde

Abdullah Avcı’nın ardından Başakşehir’in başına geçen Okan Buruk, daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’a karşı Rizespor, Akhisarspor, Gaziantepspor ve Elazığspor’un başında 4 mücadeleye çıktı. Bu maçların 2’sinde Buruk, 1’inde ise Yanal gülen taraf oldu. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk’un takımları 11 gol atarken, Ersun Yanal’ın öğrencileri ise 5 defa rakip ağları havalandırdı.

6 sezon sonra 2'de 2 hedefinde

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'e 6 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlayacak.

Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında kazanması durumunda 6 sezon aranın ardından lige 6 puanlık bir başlangıç yapış olacak.