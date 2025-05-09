Başakşehir - Fenerbahçe / Canlı anlatım

Süper Lig'de şampiyonluğu mucizelere bırakan Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına konuk oluyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'in konuğu oluyor. Şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde Galatasaray ile aradaki puan farkının açılmasıyla sarı-lacivertliler için yarış daha da zorlaştı. Ancak son viraja giren Kanarya, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp mucizelere bıraktığı şampiyonluk şansını son üç maça taşımak istiyor.

Başakşehir 0 - 0 Fenerbahçe

20'Piatek'in penaltı vuruşunu Livakovic sağına uzanarak iki hamlede kurtardı.

18'Kullanılan köşe vuruşunda Piatek'in kafasını Livakovic çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Duarte, Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

15'Oyun taç atışıyla devam edecek.

15'Sol çaprazdan ceza sahasına girmek isteyen Dzeko, yerde kaldı ve penaltı bekliyor. Pozisyon VAR'da inceleniyor.

11'Sol çaprazdan hareketlenen Brnic, topu sağına çekip kaleye gönderdi. Kaleci Livakovic, son anda topu ayağıyla çıkardı.

5'Karşılaşmanın ilk dakikalarında topla daha fazla oynayan taraf Başakşehir.

1'İlk düdük çaldı ve maça Fenerbahçe başladı.

Başakşehir - Fenerbahçe ilk 11'ler

Rams Başakşehir: Muhammed, Opoku, Duarte, Ömer Ali, Operi, Yusuf, Umut, Brnic, Kemen, Crespo, Piatek

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Skriniar, Kostic, Amrabat, İsmail, Fred, Tadic, Talisca, Dzeko

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 5'i lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. 2022-23 sezonunda sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla galip tamamladı. Kupada rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazandı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda Başakşehir ağlarına 13 gol gönderirken kalesinde 2 gol gördü.

DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR'İN GERİSİNDE

Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasman maçlarında galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı. Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 16 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 17 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

SON 12 LİG MAÇINDA BERABERLİK ÇIKMADI

Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.