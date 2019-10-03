Başakşehir Borussia Mönchengladbach UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini ağırlıyor. İlk maçında Roma'ya deplasmanda 4-0 mağlup olan Başakşehir, ilk galibiyetini Borussia Mönchengladbach karşısında almak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...
Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 19.55'te başlayan mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.
Medipol Başakşehir: 0 - 0 :Borussia Mönchengladbach
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Daniel Richard Cook (İngiltere)
Saat: 19.55
Yayın: beIN SPORT 2
Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo