Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini ağırlayacak. İlk maçında Roma'ya deplasmanda 4-0 mağlup olan Başakşehir, ilk galibiyetini Borussia Mönchengladbach karşısında almak istiyor. Peki, Başakşehir - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini ağırlayacak. İlk maçında Roma'ya deplasmanda 4-0 mağlup olan Başakşehir, ilk galibiyetini Borussia Mönchengladbach karşısında almak istiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu mücadelede sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 ise şu şekilde:

Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli