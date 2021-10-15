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Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 9. haftanın perdesi Başakşehir'in Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşma ile açılıyor. Milli araya Sivasspor galibiyetiyle giren Kartal, deplasmanda kazanıp seri yakalamak istiyor. Başakşehir ise yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor. Aykut Kocaman'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir ise 2 galibiyet ve 6 yenilgi sonunda 15. sırada yer alıyor.

Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner sakatlığından dolayı maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Kenan, Pjanic, Mehmet, N'Koudou ve Hasic takımını yalnız bırakacak.

Başakşehir - Beşiktaş

Başakşehir: Volkan, Ponck, Duarte, Tagir, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Berkay, Visca, Deniz, Gulbrandsen

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Teixeira, Rachid Ghezzal, Gökhan, Batshuayi

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