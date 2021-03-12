Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Başakşehir'le Beşiktaş 3 puan mücadelesi veriyor. Lider durumda bulunan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da karşılaşacağı rakibini ligde yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Uzun süren galibiyet hasreti Gençlerbirliği karşısında sona eren Başakşehir ise seri yakalayarak çıkışa geçmek istiyor. Peki; Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Kartal, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda. Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Başakşehir ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta ağırladığı Başakşehir'i 3-2 yenmişti.

Başakşehir - Beşiktaş

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet, Berkay, Visca, Guiliano, Deniz, Crivelli

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar