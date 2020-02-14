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Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de Sergen Yalçın ile 2'de 2 yapan Beşiktaş, 22. hafta maçında zirve mücadelesi veren Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, yakaladığı bu çıkışı zorlu deplasmanda sürdürmek istiyor. Başakşehir ise zirve yarışından kopmamak için galibiyet peşinde. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş, zorlu maçtan üç puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Sivasspor ile 1-1 beraber kalan Başakşehir ise sahasındaki maçta siyah-beyazlıları mağlup ederek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Başakşehir - Beşiktaş

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Hakem: Abdulkadir Bitigen
Saat: 20:00
Yayın: beIN SPORTS 1

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, İrfan, Mahmut, Elia, Demba Ba, Crivelli

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Boateng, Ljajic, Elneny, N'Koudou, Burak

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