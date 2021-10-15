Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Süper Lig'de 9. haftanın perdesi Başakşehir'in Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşma ile açılıyor. Milli araya Sivasspor galibiyetiyle giren Kartal, deplasmanda kazanıp seri yakalamak istiyor. Başakşehir ise yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.00'de başlayan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
Başakşehir: 0 - 0 :Beşiktaş
(İlk yarı oynanıyor)
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Lima, Mahmut, Berkay, Chadli, Visca, Deniz, Okaka
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi
Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner sakatlığından dolayı maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Kenan, Pjanic, Mehmet, N'Koudou ve Hasic takımını yalnız bırakacak.
Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Kartal, 3. sırada bulunuyor. Aykut Kocaman'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir ise 2 galibiyet ve 6 yenilgi sonunda 15. sırada yer alıyor.