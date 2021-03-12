Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Başakşehir'le Beşiktaş 3 puan mücadelesi veriyor. Lider durumda bulunan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da karşılaşacağı rakibini ligde yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Uzun süren galibiyet hasreti Gençlerbirliği karşısında sona eren Başakşehir ise seri yakalayarak çıkışa geçmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Kartal, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda. Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Başakşehir ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta ağırladığı Başakşehir'i 3-2 yenmişti.

Başakşehir: 0 - 0 :Beşiktaş

(İlk yarı oynanıyor)

16' Adem Ljajic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşunda Volkan Babacan topa hakim olmayı başarıyor.

14' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Adem Ljajic'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

7' Valentin Rosier'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Alexandu Epureanu kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor. Dönen topu önünde bulan Vincent Aboubakar'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top sol kale direğinden geri geliyor.

4' Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Enzo Crivelli'nin kafayla indirdiği topu önünde bulan Danijel Aleksic düzelterek vuruşunu yapıyor. Meşin yuvarlak üst direkten geri geliyor.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael Da Silva, Carlos Ponck, Alexandu Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Giuliano, Enzo Crivelli

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton Silva, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar