Başakşehir - Beşiktaş / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Rams Başakşehir'e konuk oluyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Oynadığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

Başakşehir - Beşiktaş

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Başakşehir - Beşiktaş ilk 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, El Bilal, Oh

SERGEN YALÇIN, NURİ ŞAHİN'E KARŞI

Daha önce karşılıklı açıklamalarla gündeme gelen Sergen Yalçın ile Nuri Şahin, bu kez rekabeti yeşil zemine taşıyacak.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı süreçte Alman ekibi Dortmund’un Nuri Şahin’i göreve getirmesine sert sözlerle karşı çıkmıştı. Yalçın o dönemde, “Borussia Dortmund’a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor’da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund’da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?” ifadelerini kullanmıştı.

Şahin de Yalçın’ın açıklamalarına kayıtsız kalmamış ve yanıt vermişti.

NURİ ŞAHİN'DEN CEVAP

Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım. Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok.”

BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK

Siyah-beyazlı takımda, RAMS Başakşehir maçı öncesinde Wilfred Ndidi dışında eksik bulunmuyor.

Babasının cenaze merasimi için Nijerya'da bulunan Wilfred Ndidi'nin maça yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı maçlarda kalesini gole kapatma konusunda güçlük çekiyor.

Süper Lig'de 21, Avrupa kupalarında 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu maçların 6'sında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Tüm kulvarlarda 24 müsabakada filelerinde gol gören siyah-beyazlılar, bu maçlarda 53 kez tabelayı değiştirirken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

EL BILAL TOURE VE ASLLANI DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta cezalarını tamamlayan El Bilal Toure ile Kristjan Asllani, görev verilmesi halinde Başakşehir maçında yeniden formasına kavuşacak.

Geçen hafta sarı kart cezasından dolayı Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Toure, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Başakşehir maçında yeniden sahadaki yerini alabilecek.

İki maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Asllani de görev verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayla yeniden sahalara dönecek.

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta üç oyuncu Başakşehir maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Göztepe ile oynanacak müsabakada cezalı olacak.

ORKUN KÖKÇÜ SON 3 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

Siyah-beyazlı takımda kaptan Orkun Kökçü, ligde oynadığı son 3 maçta rakip ağları havalandırdı.

Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında rakip ağları birer kez sarsan Orkun, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan müsabakada da gol atmayı başardı.

Genç oyuncu, bu sezon toplam 26 maçta takımına 4 gollük katkı verdi.