BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,85
ALTIN 2.968,42
HABER /  SPOR

Başakşehir - Beşiktaş / Canlı

Başakşehir - Beşiktaş / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Galatasaray mağlubiyetinin ardından geçen hafta sahasında Kasımpaşa'ya da 3-1 yenilen Beşiktaş, liderin 8 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor. 

Başakşehir - Beşiktaş

Karşılaşma 19:00'da başlayacak.

Başakşehir - Beşiktaş ilk 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih

Galatasaray mağlubiyetinin ardından geçen hafta sahasında Kasımpaşa'ya da 3-1 yenilen Beşiktaş, liderin 8 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde aldığı 2-1'lik Malmö galibiyetiyle moral bulsa da ligde şampiyonluk yarışında oldukça kritik maçlar oynuyor. 8 puanlık farkın daha fazla açılmaması, hatta Galatasaray'ın puan kaybı halinde aşağıya çekilmesi için seri galibiyetler alması gereken Beşiktaş'ın, Başakşehir FK deplasmanından tek beklentisi galibiyet üzerine

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe - Sivasspor / Canlı
Fenerbahçe - Sivasspor / Canlı
Galatasaray, Samsunspor engelini 3 golle aştı
Galatasaray, Samsunspor engelini 3 golle aştı
Trabzonspor'da 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor'da 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Bakan Fidan'dan İslam dünyasına İsrail'e silah ambargosu uygulanması için baskıda bulunma çağrısı
Bakan Fidan'dan İslam dünyasına İsrail'e silah ambargosu uygulanması için baskıda bulunma çağrısı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
MSB, Anıtkabir'in tarihi fotoğraflarını paylaştı
MSB, Anıtkabir'in tarihi fotoğraflarını paylaştı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'ın açıklamalarına tepki
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'ın açıklamalarına tepki
Göztepe uzatmalarda bulduğu gollerle Konyaspor'u mağlup etti
Göztepe uzatmalarda bulduğu gollerle Konyaspor'u mağlup etti
BBP lideri Mustafa Destici'den kayyum uygulamasına ilişkin açıklama
BBP lideri Mustafa Destici'den kayyum uygulamasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplandı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplandı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
Afganistan geçici hükümeti, Bakü'de yapılacak iklim konferansına katılacak
Afganistan geçici hükümeti, Bakü'de yapılacak iklim konferansına katılacak