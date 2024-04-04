Başakşehir - Beşiktaş / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan 31. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Başakşehir ve Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim stadyumunda karşı karşıya geliyor.

Başakşehir 0 - 1 Beşiktaş

16'GOL! Omar Colley, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Muci sol kanattan ceza sahasına doğru ortaladı. Ön direkte Semih'in kafayla çevirdiği top Colley'in önüne kaldı. Colley de kale önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

10'Ömer Ali sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Top savunmadan döndü.

4'Şık çalımlarla içeri kateden Berak Özcan sol çaprazdan kaleyi yokladı. Berkay'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Başakşehir - Beşiktaş ilk 11'ler

RAMS Başakşehir: Muhammed, Dubois, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Josef, Kemen, Berkay, Davidson, Serdar, Piatek.

Beşiktaş: Mert, Bakhtiyor, Colley, Necip, Svensson, Gedson, Muci, Rashica, Semih, Ghezzal, Aboubakar.

İki futbolcu sakat 4 oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan ile Tayfur Bingöl, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Al-Musrati, Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain ise iyileşti. Beşiktaş'ta 4 futbolcu da RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile yapılacak müsabakada oynayamayacak.

Deplasmanda yenilgisi galibiyetten fazla

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda istediği performansı sergileyemedi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda çıktığı 15 müsabakada 6 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu maçlarda 2 kez berabere kalırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

Deniz Türüç cezalı

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Deniz Türüç bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.