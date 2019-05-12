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Başakşehir Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Başakşehir Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Zirvede Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Başakşehir, Spor Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü’nü konuk ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Emre Belözoğlu, Mossoro, Robinho gibi isimlere ilk 11'de yer vermemesi futbolseverleri şaşırttı. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Son 4 maçını kazanamayan ve 10 puan kaybeden turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta liderliği averajla Galatasaray'a kaptırdı. Dün oynanan maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Galatasaray 66 puanla lider durumda...

BAŞAKŞEHİR: 0 - ANKARAGÜCÜ: 1 (17' Boyd)
(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Soner, Napoleoni, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sacko, Sedat Ağçay, Hector, Boyd, Moulin, Orgill
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

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