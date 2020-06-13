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Başakşehir-Alanyaspor maçı (CANLI)

Süper Lig'de koronavirüs arasının ardından liderin en yakın takipçisi Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

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Lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği maçta üç puan arıyor.

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR

STAT: Fatih Terim Stadyumu
SAAT: 18:30
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: beIN Sports 1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk


AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Salih Uçan, Ceyhun Gülselam, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse.
​TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

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