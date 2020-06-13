Başakşehir-Alanyaspor maçı (CANLI)
Süper Lig'de koronavirüs arasının ardından liderin en yakın takipçisi Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.Abone ol
Lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği maçta üç puan arıyor.
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR
STAT: Fatih Terim Stadyumu
SAAT: 18:30
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: beIN Sports 1
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Salih Uçan, Ceyhun Gülselam, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse.
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut