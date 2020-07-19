Başakşehir adım adım zirveye çıktı
Süper Lig'in artık yeni bir şampiyonu var. 2019-2020 sezonunu zirvede kapatan Başakşehir lig tarihinde mutlu sona ulaşan 6'ncı kulüp oldu.
Turuncu Lacivertliler şampiyonluk basamaklarını adım adım çıktı.
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2013/2014 sezonunda TFF 1. Lig'den yükselen Başakşehir, Süper Lig'deki 6 sezonda ilk 4 sıranın değişilmezi oldu.
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Turuncu-lacivertliler şampiyonluk adayları arasına girerken Edin Visca ve Mahmut Tekdemir gibi bayrak oyuncularına yanına dünyaca ünlü yıldızları da ekledi.
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Robinho, Gael Clichy, Demba Ba, Arda Turan ve Emmanuel Adebayor gibi isimler zirveye çıkan yolda Başakşehir formasını giydi.
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