Başak Onay'ın LGBT fotoğrafları Karamürsel'i karıştırdı: Polis eşliğinde dışarı çıkıyorum

''Başımıza bir şey gelirse bunun tek sorumlusu, Mehmet Özalay’dır'': Fotoğraflarını çektiğim iki arkadaşı da çok iyi tanıyorum. Onur Haftası nedeniyle fotoğraf çekmek istedim, arkadaşlardan model olmalarını rica ettim. Kabul ettiler. Ancak fotoğraflarım Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Özalay tarafından paylaşılarak hedef gösterildi. Savcılıktan koruma kararı çıkarttım. Polis eşliğinde evime girip çıkıyorum. Fotoğrafını çektiğim gençlerden biri tehditlerden dolayı şehri terk etti, diğeri evden çıkamıyor. Başımıza bir şey gelirse bunun tek sorumlusu, Mehmet Özalay’dır. Karamürsel küçük bir yer ve genel olarak insanlarda bir linç potansiyeli var.”