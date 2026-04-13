Başak Gümülcinelioğlu o yorumlara isyan etti! Fiziğine söylenen sözler çileden çıkardı
Kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile mutlu bir evliliği olan Başak Gümülcinelioğlu yakın zamanda bebeğini kucağına almıştı. 'Çirkin' dizisiyle ekrana dönen güzel oyuncu uğradığı zorbalığa isyan etti.
Başak Gümülcinelioğlu, Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl anne olacağını açıklayan Başak Gümülcinelioğlu, kasım ayında oğluna kavuşmuştu.
Şimdilerde hem anne olmanın heyecanını hem de yeni dizisi 'Çirkin'de rol almanın sevincini yaşayan güzel oyuncu fiziğine yapılan zorbalığa isyan etti. Güzel oyuncu şu açıklamayı yaptı:
‘Çirkin’ dizisi ekrana gelmeye başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinden fizikî görünüşümle alakalı uğradığım zorbalığa karşı ben de birkaç şey söylemek isterim artık.
Öncelikle bahaneye gerek kalmaksızın kadın ya da erkek hiç kimsenin bir başka kimsenin görünüşüyle ilgili hakaret etmeye, dalga geçmeye, laf sokmaya hakkı yoktur. Bunu yapan kişi kendi çirkin karakterini ortaya koyar sadece.