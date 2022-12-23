Başak Dizer süper minisiyle poz verdi eşi Kıvanç Tatlıtuğ yorumu patlattı! Berdan Mardini günün olayı
Yurt dışı tatiline çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, paylaşımlarıyla sosyal medyada etki uyandırmaya devam etti. Son olarak Başak Dizer, süper minili ceket elbisesiyle fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı çeken Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in paylaşımının altına sosyal medyadan romantik yorum yaptı. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ üzerinden fena ti'ye alınan Berdan Mardini de haberimizde...
Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi saklamışlardı.
Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle yurt dışı tatiline çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabından paylaştığı baba-oğul fotoğrafı beğeni rekoru kırmıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un 2023 yılında haftalık 1 milyon TL kazanacağı haberi de çok konuşulmuştu. Günlerdir magazin gündeminde yer alan Tatlıtuğ, bu kez eşi Başak Dizer'in fotoğrafına yaptığı romantik yorumla öne çıktı.