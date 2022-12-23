Başak Dizer süper minisiyle poz verdi eşi Kıvanç Tatlıtuğ yorumu patlattı! Berdan Mardini günün olayı

Kıvanç Tatlıtuğ'un 2023 yılında haftalık 1 milyon TL kazanacağı haberi de çok konuşulmuştu. Günlerdir magazin gündeminde yer alan Tatlıtuğ, bu kez eşi Başak Dizer'in fotoğrafına yaptığı romantik yorumla öne çıktı.