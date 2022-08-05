Başak Dizer doğum kilolarından kısa sürede kurtuldu! Paylaşımıyla şaşırttı...
Türkiye'nin yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer ile dünya evine girmişti. Ünlü çift evliliklerini Kurt Efe ile taçlandırmıştı. Özel hayatları merak konusu olan çiftten Başak Dizer doğum kilolarından kısa sürede kurtuldu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski formuna kavuştuğunu gösterdi...
Aşk-ı Memnu dizisindeki başarılı performansı ile adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer ile dünya evine girmişti. Mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandıran çift takipçileri tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Başak Dizer doğum kilolarından kurtuldu.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, Fransa'nın başkenti Paris'te 20 Şubat 2016'da dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, geçen nisan ayında ilk oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.
Kurt Efe'yi kucağına alan Başak Dizer, doğum kilolarını verdi. 45 yaşındaki Dizer, eski formuna kavuştu. Fit haliyle görüntülenen Dizer, övgüleri topladı.
6 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer çifti, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve 3 ay önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.