Başak Dizer doğum kilolarından kısa sürede kurtuldu! Paylaşımıyla şaşırttı...

Aşk-ı Memnu dizisindeki başarılı performansı ile adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer ile dünya evine girmişti. Mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandıran çift takipçileri tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Başak Dizer doğum kilolarından kurtuldu.