Başak Dizer 6 aylık olan oğlu Kurt Efe'nin fotoğrafını paylaştı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında dünya evine giren Başak Dizer paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatlıtuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'nin fotoğrafını paylaştı. Dizer, 6 aylık olan oğlunun yüzünü göstermezken paylaşımına takipçilerinin ilgisi büyük oldu.
Altı yıl önce dünya evine giren magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, altı ay önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı.
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Doğuma giren Tatlıtuğ, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.
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Ünlü isim, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti.
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Tatlıtuğ şu ifadeleri kullanmıştı. “Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz.
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