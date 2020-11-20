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POLİTİKA

Başak Demirtaş gözyaşlarını tutamadı! Çok zorlanıyorum

Cezaevinden arayan eşi HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile "Coğrafya kader" belgeselinin çekimleri sırasında konuşan Başak Demirtaş, "çok zorlanıyorum" deyip gözyaşlarını tutamadı.

Demirtaş'ın eşiyle konuşması sırasında kızları Delal ve Dılda gözyaşlarına hakim olamadı.

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 140journos'a konuştu. Zaman zaman duygusal anlara da sahne olan belgesele Demirtaş ile eşi arasındaki telefon konuşması damga vurdu.

"Hiç böyle bir şey aklıma gelmemişti"

Belgeselde eşinin gözaltına alınma anlarını anlatan Başak Demirtaş, gözyaşlarına hâkim olamadı. O anlarda aklına 38 yıl önce küçük bir kız çocuğuyken babasının eve düzenlenen baskınla gözaltına alınma anının aklına geldiğini söyleyen Demirtaş, "Annemle birebir aynı cümleleri kuruyorduk mesela. Benim yaşadığımı 38 yıl sonra kızlarımın da yaşayacağını hiç düşünememiştim, hiç böyle bir şey aklıma gelmemişti" dedi.

"Çok zorlanıyorum"

"Çok zorlanıyorum" derken gözyaşlarına hakim olamayan Başak Demirtaş, "Korkudan küçük kızım Dılda ağlamaya başladı. Selahattin bir taraftan onu teselli etmeye çalışıyor, bir taraftan hazırlanıyor… Selahattin'le vedalaştık. En kısa sürede geleceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"Senin için bisküviden pasta yapacağım"

Belgeselde Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, kızları Delal ve Dılda ile yaptığı telefon görüşmesi de yer aldı. Konuşma sırasında Selahattin Demirtaş kızının doğum gününü kutladı. Cezaevinde kızının doğum günü için bisküviden pasta yapacağını söylediği anda ise duygusallık tavan yaptı.

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