BIST 1.641
DOLAR 9,91
EURO 11,38
ALTIN 591,91
GÜNCEL

Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledildiği anın görüntüsü! Kaldırımda yürürken sessizce yaklaşmış

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in aynı sitede oturduğu Can Göktuğ B. tarafından samuray kılıcıyla canice öldürüldüğü olayın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Cengiz'in kaldırımda yürürken arkasından gizlice yaklaştığı görülüyor.

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini takip eden Can Göktuğ B. (27) tarafından kılıçla saldırılarak öldürülmesine ait anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mimar Cengiz'in, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ B.'nin kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ B., "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ B.'nin kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor.
Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz'in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ B.'nin de saldırısını sürdürdüğü görülüyor.

Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz'in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Televizyonda olmasa '...ittir git' denilecek adam...
Televizyonda olmasa '...ittir git' denilecek adam...
'İngiliz ajanı mısın' sorusu Doğu Perinçek'i çıldırttı! Hakaret edip canlı yayını terketti
'İngiliz ajanı mısın' sorusu Doğu Perinçek'i çıldırttı! Hakaret edip canlı yayını terketti
Kapalıçarşı'da 10 Kasım dayağı
Kapalıçarşı'da 10 Kasım dayağı
TV8 2. Sayfa'da Feryal Gülman'dan Kemal Gülman itirafı: Seni bankaya verip bozduralım...
TV8 2. Sayfa'da Feryal Gülman'dan Kemal Gülman itirafı: Seni bankaya verip bozduralım...
Ordu'da Belediye Başkanı'nın şehit yakınlarına hakaret ettiği video sızdı!
Ordu'da Belediye Başkanı'nın şehit yakınlarına hakaret ettiği video sızdı!
FLASH TV Al Sana Haber'de Nihat Doğan Tuğba Ekinci'nin Türk-Kürt kavgası! Ebru Polat çıldırdı
FLASH TV Al Sana Haber'de Nihat Doğan Tuğba Ekinci'nin Türk-Kürt kavgası! Ebru Polat çıldırdı
Tuzla’da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada
Tuzla’da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada
Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı
Benim Hayatım 3. bölüm fragmanı
Benim Hayatım 3. bölüm fragmanı
Yargı 9. bölüm fragmanı
Yargı 9. bölüm fragmanı