Başak Cengiz'in ölümüyle ilgili şok iddia! Katilin oturduğu sitede skandal 'samuray' toplantısı

"Sitemiz lüks falan değil bu arada ( öyle yazmış gazeteler ) gereğinden fazla pahalı o ayrı. Her neyse buraya yazmak istediğim bir başka şey de hani benim ortancaları söküp benim hakkımda tutanak tutmak isteyen site yönetimi bugün bir yazı yollamış sakinlere."