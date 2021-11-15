Başak Cengiz'in ölümüyle ilgili şok iddia! Katilin oturduğu sitede skandal 'samuray' toplantısı
Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Korkunç olayın ardından katilin yaşadığı sitede toplantı yapıldığı öğrenildi. Cani ile komşu olan Şebnem Şirin'in teyzesi, yaşanan skandalları sosyal medya hesabından ifşa etti...
Türkiye'nin konuştuğu 'samuray kılıçlı' Başak Cengiz cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre; Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürülen Şebnem Şirin'in teyzesi Selda Tokat, katil Can Göktuğ Boz ile komşu çıktı.
Katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede 'Samuray' toplantısı
Aynı sitede farklı bloklarda oturduklarını açıklayan Tokat, korkunç cinayetin ardından oturduğu sitede toplantı yapıldığını anlattı.
Toplantı öncesinde ve sonrasında yaşanan skandallar ise herkesi şaşkına uğrattı. Yakın bir tarihte Şebnem'i toprağa veren acılı teyze, şu ifadeleri kullandı:
"Samuray kılıçlı katil, benim yan bloğumda oturuyormuş. Zaten canımız yanık. Gencecik masum Başak Cengiz için çok üzüldüm. Susamurum ve tüm çocuklar, gençler için ise inanılmaz endişeli ve şaşkınım."
"Sitemiz lüks falan değil bu arada ( öyle yazmış gazeteler ) gereğinden fazla pahalı o ayrı. Her neyse buraya yazmak istediğim bir başka şey de hani benim ortancaları söküp benim hakkımda tutanak tutmak isteyen site yönetimi bugün bir yazı yollamış sakinlere."