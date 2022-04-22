Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un sağlık raporu mahkemede açıklandı

İSTANBUL Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor mahkemeye ulaştı.

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İSTANBUL'da Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden cani Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada flaş gelişme yaşandı. Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor mahkemeye ulaştı.

Akli denge raporu verilecek olan ceza açısından büyük önem taşıyordu.

Savcılık mütalaasında, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.