Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı!

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini tanımayan Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla katledilmesi tüm Türkiye'de infial yarattı. Katil Can Göktuğ Boz'un babası ise gözyaşları içerisinde oğlunu anlattı.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde, Ataşehir Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ Boz, eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen Mimar Başak Cengiz'i (28) yolda takip etti, ardından çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırıda ağır yaralanan Başak Cengiz kanlar içinde kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Ataşehir'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anı kamerada

Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözyaşlarını tutamadı

Beyaz TV'ye konuşan Can Göktuğ Boz'un babası Ali Boz, oğlunu anlattı. Genç kızın ailesi için kahrolduğunu söylerken gözyaşlarını tutamayan Ali Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor. Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok. Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil." ifadelerini kullandı.

"Oğlumu savunacak değilim"

Baba Ali Boz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir sürü hastane dolaştık. Son üç senedir gayet sakin. Bugüne kadar kimseyle ağız dalaşı yapmayan bir çocuktu. Üç senedir yalnız yaşıyordu. Her gün ofise alıyordum, her akşam uğruyordum, yemek yerdik. Ben oğlumu savunacak değilim. Kelepçe takıp da elimde gezdiremem ki. Bıçakları, kılıçları çok severdi. İnternetten alıyordu, 'alma' diyordum"