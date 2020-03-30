Baş ağrısını dindirecek doğal yöntemler!

Baş ağrısı her yaştan insanın hayatını etkileyen can sıkıcı bir sorun. Baş ağrısına genellikle migren, stres, yorgunluk, uykusuzluk gibi faktörler neden oluyor. Ancak baş ağrısına sebep olan biyolojik rahatsızlıklar da olabiliyor.