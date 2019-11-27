Baş ağrısı için ilaç kullanıyorum ama geçmiyor diyenler dikkat!

Baş ağrısı için sürekli ilaç kullanıyorum ancak baş ağrım geçmiyor diyorsanız aman dikkat! Uzmanlara göre son yıllarda geçmeyen baş ağrılarının en büyük nedeni kullanılan ağrı kesici ilaçlar. Eğer siz de sürekli baş ağrısı için ilaç kullanıyorsanız geçmeyen baş ağrınızın nedeni ağrı kesici ilaçlar olabilir.

Baş ağrınızın kesilmesi için içtiğiniz ilaçların baş ağrısı yaptığını biliyor muydunuz? Yapılan son araştırmalara göre, son yıllarda geçmeyen baş ağrılarının en büyük nedeni kullanılan ağrı kesici ilaçlar. Fox Tv'de Çağla Şikel'in sunduğu Çağla ile Yeni Bir Gün programına katılan Beyin ve Sinir Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Osman Tanık, son yıllarda artan baş ağrısı vakalarında ilk nedenin baş ağrısı için kullanılan ilaçlar olduğunu söyledi. Baş ağrısını kesmek için fazla miktarda kullanılan ağrı kesiciler baş ağrısına neden olacak hassasiyetler yaratıyor. Tanık, "Eğer her gün bir tane ilaç alıyorsanız bu sizi daha duyarlı hale getiriyor. Beynin merkez alanlarını hassaslaştırıyor. Bu da daha fazla baş ağrısı çekmenize neden oluyor" dedi. Tanık, baş ağrısını kesmek için kullanılan ağrı kesicilerin dozunda ve hekim kontrolünde olması gerektiği konusunda uyardı.

Hangi baş ağrısı tehlikelidir?

Osman Tanık, programda hangi baş ağrısı tehlikelidir sorusuna da yanıt verdi. Uzun yıllardır devam eden ve benzer şiddette süren baş ağrılarından korkmadıklarını söyleyen Tanık, "Eğer 'benim hiç başım ağrımazdı. Son zamanlarda başım ağrıyor' diyorsanız mutlaka bir hekime görünün" diye konuştu.

Baş ağrısı ani ve şiddetliyse ve ateşiniz de yükseliyorsa...

Eğer baş ağrınız ani ve şiddetliyse, hareketinizi engelliyorsa ve baş ağrısına yüksek ateş de eşlik ediyorsa mutlaka beyin kanaması riski bakımından doktor muayenesinden geçmeniz gerekir. Çünkü şiddetli ani ve ateşli baş ağrısı beyin kanamasının en belirgin belirtileridir.

Baş ağrısının nedenleri

Baş ağrısı uykusuzluktan stresli bir güne kadar günlük hayatımızda karşılaştığımız sıkıntılardan kaynaklı olabileceği gibi bazı hastalıklar da baş ağrınızı tetikliyor olabilir. Baş ağrısına neden olan en yaygın hastalıklar şunlar:

-Damar hastalıkları

-Sinüzitler

-Diş ağrıları

-Kireçlenmeler

-Nevraljik hastalıklar



Osman Tanık



Hangi tür baş ağrıları ciddidir.



20 yıldır başım ağrıyor diyenler değil de son yıllarda



ilaca bağlı ortaya çıkması.



Baş ağrısı



Fazla miktarda kullanılıyor ilaca bağlı baş ağrıları ortaya çıkıyor. Her gün bir tane ilaç alıyorsanız sizi daha duyarlı hale getiriyor. Beynin merkezi alanlarında hassasiyet yaratıyor.