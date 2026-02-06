BIST 13.522
Barzani'den sürpriz Türkiye açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ettiler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 6 Şubat depreminin yıldönümünde yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik liderlikleri ve özverileri için tebrik etiğini belirtti.

Barzani, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenenler ve mağdurlarla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

'ERDOĞAN VE HÜKÜMETİNİ LİDERLİKLERİ İÇİN TEBRİK EDİYORUM'

IKBY Başkanı mesajında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetini, etkilenen bölgelerin yeniden inşasına yönelik liderlikleri ve özverileri için tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

'TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUĞUMUZU BELİRTİYORUZ'

“Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremin üçüncü yıldönümünde, mağdurlarla ve bu trajik felaketten etkilenen herkesle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz.” diyen Barzani, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle, tarihi bağlarımızı güçlendirme ve halklarımız için daha parlak bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışma taahhüdümüzü bir kez daha teyit etmek istiyorum."

