Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye'deki durumu görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'deki durum ve sahadaki son gelişmeleri ele aldı.

IKBY Başkanlığının resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Neçirvan Barzani ile Barrack ve beraberindeki heyet Erbil’de bir araya geldi.

Açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki durum ve son siyasi gelişmeler ele alındı ayrıca her iki taraf da askeri çözümlerin sorunları çözmeyeceği, barış ve istikrarı sağlamak için tüm tarafların diyalog ve karşılıklı anlayışa başvurması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Konuk heyet, Barzani'nin ve IKBY'nin taraflar arasında arabuluculuk yapma, durumu sakinleştirme ve gerilimin tırmanmasını önleme konusundaki diplomatik çabalarını ve rolünü takdir etti.

Barzani de "sorunların çözümünde aktif rol oynadığı için ABD'ye teşekkür etti ve Kürt halkının ve tüm toplulukların haklarının Suriye'nin geleceğinde korunması gerektiğini" ifade etti.

Görüşmede, ayrıca Suriye'deki sorunların çözülmesinin, bölgedeki barış ve istikrar, IKBY ile ABD arasındaki ilişkiler ve genel olarak bölgedeki son gelişmeler açısından önemi üzerinde duruldu.

IKBY Başkanı Barzani gün içinde terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ile beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede "Suriye'deki son gelişmeler ve Suriye ordusu ile SDG arasındaki çatışmalar ele alındı, Suriye'deki mevcut durumda barışın sağlanması ve askeri gerilimlerin ve şiddetin sona erdirilmesi gerektiği" vurgulandı.

Sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesinin ve yeni Suriye'nin toplumları arasında barış içinde bir arada yaşamanın tek yolunun diyalog olduğu vurgulanan görüşmede, çatışmadan etkilenen bölgelerde istikrarın yeniden sağlanması için atılacak pratik adımlar ele alındı.