Bartu Küçükçağlayan sevgilisi Merve Özgüle ile nişanlandı!
Jet Sosyete dizisinde Gündüz karakterine hayat veren Bartu Küçükçağlayan, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Merve Özgüle ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Yalan Dünya, Binbir Gece gibi dizilerde de rol alan Bartu Küçükçağlayan, en son olarak Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Jet Sosyete dizisinde Gündüz karakterine can veriyor. Küçükçağlayan nişanlandı ve bu mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takipçilerine duyurdu.
Bartu Küçükçağlayan, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Merve Özgüle ile nişanladı. Bu haberi de sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak ''eğer seviyorsan, yüzüğü takmalısın'' notuyla duyurdu.
Bartu Küçükçağlayan'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Küçükçağlayan'ın set arkadaşları, Gülse Birsel, İrem Sak, Hasibe Eren, Deniz Cengiz gibi isimlerde yorum yaparak tebrik ettiler.
Bartu Küçükçağlayan (23 Nisan 1983, Eskişehir), müzisyen, tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusudur. Eskişehir’de doğan Küçükçağlayan 2001’de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazanarak İstanbul’a gitti. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmore’lu Yüzbaşı oyununda rol aldı.