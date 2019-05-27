Bartu Küçükçağlayan sevgilisi Merve Özgüle ile nişanlandı!

Yalan Dünya, Binbir Gece gibi dizilerde de rol alan Bartu Küçükçağlayan, en son olarak Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Jet Sosyete dizisinde Gündüz karakterine can veriyor. Küçükçağlayan nişanlandı ve bu mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takipçilerine duyurdu.