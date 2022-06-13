Bartu Küçükçağlayan kızının fotoğrafını ilk kez paylaştı! "Bir nazar boncuğunuzu alırım" notunu düştü
Oyuncu kimliğinin yanı sıra, senarist kimliği ile de tanınan Gülse Birsel'in kaleme aldığı "Yalan Dünya" dizisindeki karakteriyle akıllara kazınan Bartu Küçükçağlayan 2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile dünya evine girmişti! Ünlü çift geçtiğimiz şubat ayında bebeklerini kucaklarına almıştı! Çağlayan kızıyla olan fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir nazar boncuğunuzu alırım" notunu düştü..
Oyuncu, senarist Gülse Birsel'in kaleme aldığı "Yalan Dünya" dizisindeki karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Bartu Küçükçağlayan 2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile dünya evine girmişti! Ünlü çift geçtiğimiz şubat ayında bebeklerini kucaklarına almıştı! Çağlayan kızıyla olan fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir nazar boncuğunuzu alırım" notunu düştü..
Minik kızıyla verdiği pozu ilk kez paylaştı
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, 2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile nikah masasına oturmuştu. Birkaç ay önce kızını kucağına alan ünlü isim, minik kızıyla verdiği pozu ilk kez takipçileriyle paylaştı.
3 yıl önce sade bir törenle evlenmişti
Daha önce 'Yalan Dünya', 'Binbir Gece' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok projede yer alan, aynı zamanda 'Büyük Ev Ablukada' grubunun solisti olan Bartu Küçükçağlayan, üç yıl önce Merve Özgüle ile sade bir törenle dünya evine girmişti.
Paylaşımla adından söz ettirmişti
Zaman zaman eşine olan sevgisini yaptığı paylaşımlarda dile getiren Küçükçağlayan, Ekim 2021'de yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu ve şarkıcı, yayınladığı karelere şu notu düşmüştü: