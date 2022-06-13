Bartu Küçükçağlayan kızının fotoğrafını ilk kez paylaştı! "Bir nazar boncuğunuzu alırım" notunu düştü

3 yıl önce sade bir törenle evlenmişti

Daha önce 'Yalan Dünya', 'Binbir Gece' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok projede yer alan, aynı zamanda 'Büyük Ev Ablukada' grubunun solisti olan Bartu Küçükçağlayan, üç yıl önce Merve Özgüle ile sade bir törenle dünya evine girmişti.