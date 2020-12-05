Bartın'ın bu köyünde hiç koronavirüs vakası görülmedi muhtar sırını anlattı

"Özellikle Kurban Bayramı’nda ben sosyal medya hesaplarımdan sürekli 'köye gelmeyin' diye uyarılarda bulundum. Bu kurallara uydular, kimse köye gelmedi. Bazen bana 'çok kötü kurallar uyguluyorsun' diyerek, beni eleştirenler oldu. Ama geriye dönük 10 aylık duruma baktığımız zaman köyümüzde sıfır vaka, bu da bizi hem mutlu ediyor hem de gurur veriyor. Bu koronavirüsü bu köye sokmamaya karar verdik. Bundan sonra da kurallara tam uyarak, bu virüs burada olmayacak. Köyümüz çok temiz, yemyeşil ormanlarımız ve organik ürünlerimiz var. Bunları tüketerek ve kurallara tamamen uyarak, bu başarıyı elde ettik. Herkese kurallara uymalarını tavsiye ediyorum."