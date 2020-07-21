Bartın'ın 80 milyon yıllık bir doğa harikası: Güzelcehisar Lav Sütunları
Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da; Türkiye'de ise Bartın'da bulunan lav sütunlarının turizme kazandırılmasıyla bölgeye 3 yılda 200 bin turist geldi. Güzelcehisar sahilinde 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleştikten sonra oluşan bazalt kayalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
BARTIN’a 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bulunan lav sütunları, turistlerin ilgisini çekiyor.
114
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında ‘Güzelcehisar bazalt sütunları tabiat anıtı’ ilan edilmesiyle Türkiye’nin 112’nci tabiat anıtı oldu.
214
Lav sütunları, dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da; Türkiye’de ise sadece Bartın’ın Güzelcehisar sahilinde bulunuyor.
314
Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor.
414