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Bartın'da terminatör böcekler görevde! Tehlikeli arıları yakalayacaklar

Anadolu Ajansı
Bartın'da terminatör böcekler görevde! Tehlikeli arıları yakalayacaklar

Kestane ağaçlarında tehdit oluşturarak ağaçlardaki yaprak, çiçek ve meyve veriminde ciddi düşüşlere neden olan, kestane balı üretiminde de rekolte miktarlarını olumsuz yönde etkileyen gal arısına karşı laboratuvar ortamında üretimleri yapılan ve 'terminatör böcek' olarak anılan 'torymus sinensis' isimli böcekler Bartın'da doğaya salındı.

Bartın'da terminatör böcekler görevde! Tehlikeli arıları yakalayacaklar

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki Yukarısal köyünde kestanenin rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele amacıyla doğaya laboratuvarda üretilen 'torymus sinensis' adlı böcekler bırakıldı.

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Bartın'da terminatör böcekler görevde! Tehlikeli arıları yakalayacaklar

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne ait Gökçebey Biyolojik Mücadele Laboratuvarında üretilen böceklerin doğaya salınması için Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla etkinlik düzenlendi.

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Bartın'da terminatör böcekler görevde! Tehlikeli arıları yakalayacaklar

Akdaş ve beraberindekiler doğada belirlenen alanlara böcekleri bıraktı.

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Bartın'da terminatör böcekler görevde! Tehlikeli arıları yakalayacaklar

Orman zararlılarıyla mücadelede kimyasal müdahalenin orman varlığını tehdit eden en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Akdaş, bunun için biyolojik mücadeleye yer verildiğini anlattı.

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