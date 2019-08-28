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Bartın'da skandal görüntü! Hastaları bekletip alışveriş sitelerinde dolaştı

BARTIN 'da bir devlet hastanesinde çekilen görüntüler pes dedirtti. Görüntülerde bir memur hastaları bekletip alışveriş sitelerinde dolaşıyor.

Bartın Devlet Hastanesinin acil servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti.

Görüntüler Bartın Devlet Hastanesi'nden.Doktorla görüşebilmek için sırada bekleyen hasta, bir memurun hastaların işlemlerini yapması için kullandığı bilgisayardan alışveriş sayfalarında kıyafet baktığını gördü ve hemen kayda girdi.

Acil serviste kayıt-işlem bölümünde çalışan memurun özel aramalar yapması oldukça tepki çekti.

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