Bartın'da şaşırtan görüntü! Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor

28 Haziran'da Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde çok sayıda iş yeri ve depo sular altında kaldı. Yaşanan afetin ardından kentte hayatın normale dönmesi için çok sayıda iş makinesi ile çalışma başlatıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerin yanı sıra yüzlerce gönüllünün de katıldığı çalışmalarla kentteki selin izleri kısa sürede silindi.