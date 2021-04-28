BARTIN Valiliği'nin kamu kurum ve kuruluşlarında koronavirüs salgını engellenemediği gerekçesiyle tartışmalı bir karar aldı. İldeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıda, personelin neden Covid-19 olduğunun soruşturulmasını ve gerekçeler yeterli görülmez ise disiplin işlemi yapılmasını istedi.

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Bartın İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı olan Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, 21 Nisan tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarına resmi bir yazı göndererek, “Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında, salgının bulaşmasını önlenmesinde yetersiz kalındığı görülmektedir” diyerek alınan kararı açıkladı. O kararlardan biri tepki çekti. Buna göre, koronavirüse yakalanan kamu çalışanı önce sorgulanacak ardından da disiplin cezası verilecek.

İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı olan Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş’ın imzasının bulunduğu resmi yazıda şu ifadeleri kullanıldı:

Gerekçesi yeterli görülmeyene disiplin cezası

"Salgının bulaşmasını önlemek amacıyla çalışan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm amir, memur ve işçi kadrosunda görev yapan personelin herhangi bir şekilde temaslı ya da pozitif olmaları durumunda, Genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları uyarınca sorumlu sayıldığından, temaslı ya da pozitif etkilenen bu kişilerin temaslı ya da pozitif olma nedenleri kurum amirleri tarafından mutlaka sorgulanacaktır. Yapılan inceleme veya soruşturmada gerekçeleri yeterli görülmeyen personel hakkında kurum amirlerince disiplin işlemi yapılacaktır."

Valiliğin 'disiplin cezası' kararı tepki çekti

Valiliğin aldığı karara tepki gösteren Bartın Eğitim-Sen Şube Başkanı Sedat Bora, kentte kurumların pandemi döneminde yeterli önlemleri almadığını ileri sürerek, “Öğretmenlere ve kamu çalışanlarına aşı yapılmamış, uzaktan çalışma uygulamalarına geçilmemiş, tüm okullar 2 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitime açılmış ve pandemiye davetiye çıkarılmıştır. Gerekli önlemler alınmadığı için Bartın'da pandemi hızla yayılmıştır” dedi.

'Vali yardımcısı personeli tehdit ediyor'

Sağlık Bakanlığının da, doktorlardan korona olduklarında, bunu meslek hastalığı sayılabilmesi için hastanede yakalanmış olmasını kanıtlamasını istendiğini vurgulayan Bora sözlerini şöyle sürdürdü:

- Bartın Vali yardımcısı da kamu çalışanlarını ve öğretmenleri covid-19 olması halinde disiplin cezasıyla tehdit etmektedir. Söz konusu yazı kamu yönetimi ve eğitim yönetimi açısından hiçbir bilimsel veriye ve usule uymamaktadır. Kamu çalışanlarına yasal olarak herhangi bir sorumluluk getirmemektedir.

- Bu tehdit ülkemizde son dönemlerde gördüğümüz yaşanan baskıcı, ben yaptım olducu ve yasa tanımazcı bir anlayışın yerel tezahürüdür. Neden hasta oldun? O zaman disiplin cezası alacaksın demek yasal değildir. Pandemiden halkı sorumlu tutmaktır. Yasal geçerliliği bulunmamaktadır.