Bartın'da hiç tanımadığı kişi yardım etti! Paraya para demiyor: Siparişi 2 yıl sonra gönderiyor

İmalathanede 8 kişiyle üretim yapan Aşık'ın 4-6 ay sürede tasarladığı 3 ila 12 metre uzunluğundaki tekneler İzmir, Bursa, Çanakkale, Adana, İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilden alıcı buluyor. İbrahim Aşık, tekne yapımının en büyük tutkusu olduğunu söyledi.