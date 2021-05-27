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Bartın'da hiç tanımadığı kişi yardım etti! Paraya para demiyor: Siparişi 2 yıl sonra gönderiyor

Anadolu Ajansı
Bartın'da hiç tanımadığı kişi yardım etti! Paraya para demiyor: Siparişi 2 yıl sonra gönderiyor

BARTIN'da uzun yıllar işçi olarak çalışan 48 yaşındaki İbrahim Aşık hayatı aldığı bir siparişle değişti.

Bartın'da hiç tanımadığı kişi yardım etti! Paraya para demiyor: Siparişi 2 yıl sonra gönderiyor

Kurucaşile ilçesinin Tekkeönü köyünde küçük yaşlarda harçlığını çıkarmak için tersanede çırak olarak çalışmaya başlayan 48 yaşındaki İbrahim Aşık, aradan geçen zamanda tekne yapımının inceliklerini öğrendi.

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Bartın'da hiç tanımadığı kişi yardım etti! Paraya para demiyor: Siparişi 2 yıl sonra gönderiyor

İşçi olarak çalıştığı tersanede tasarladığı teknenin beğenilmesi üzerine verilen siparişin ücretini peşin alan Aşık, uzun yıllardır gerçekleştirmek istediği kendi imalathanesini açma fikrini hayata geçirdi.

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Bartın'da hiç tanımadığı kişi yardım etti! Paraya para demiyor: Siparişi 2 yıl sonra gönderiyor

Aşık, 4 yıl önce Bartın Küçük Atılım Sanayi Sitesi'nde kiraladığı 500 metrekarelik iş yerinde gerekli malzemeleri tedarik edip gezi ve balıkçı teknesi üretimine başladı.

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Bartın'da hiç tanımadığı kişi yardım etti! Paraya para demiyor: Siparişi 2 yıl sonra gönderiyor

İmalathanede 8 kişiyle üretim yapan Aşık'ın 4-6 ay sürede tasarladığı 3 ila 12 metre uzunluğundaki tekneler İzmir, Bursa, Çanakkale, Adana, İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilden alıcı buluyor. İbrahim Aşık, tekne yapımının en büyük tutkusu olduğunu söyledi.

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