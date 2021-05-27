Bartın'da hiç tanımadığı kişi yardım etti! Paraya para demiyor: Siparişi 2 yıl sonra gönderiyor
BARTIN'da uzun yıllar işçi olarak çalışan 48 yaşındaki İbrahim Aşık hayatı aldığı bir siparişle değişti.
Kurucaşile ilçesinin Tekkeönü köyünde küçük yaşlarda harçlığını çıkarmak için tersanede çırak olarak çalışmaya başlayan 48 yaşındaki İbrahim Aşık, aradan geçen zamanda tekne yapımının inceliklerini öğrendi.
İşçi olarak çalıştığı tersanede tasarladığı teknenin beğenilmesi üzerine verilen siparişin ücretini peşin alan Aşık, uzun yıllardır gerçekleştirmek istediği kendi imalathanesini açma fikrini hayata geçirdi.
Aşık, 4 yıl önce Bartın Küçük Atılım Sanayi Sitesi'nde kiraladığı 500 metrekarelik iş yerinde gerekli malzemeleri tedarik edip gezi ve balıkçı teknesi üretimine başladı.
İmalathanede 8 kişiyle üretim yapan Aşık'ın 4-6 ay sürede tasarladığı 3 ila 12 metre uzunluğundaki tekneler İzmir, Bursa, Çanakkale, Adana, İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilden alıcı buluyor. İbrahim Aşık, tekne yapımının en büyük tutkusu olduğunu söyledi.