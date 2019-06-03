Bartın'da eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında öldürdü

Çeşitli suçlardan suç kayıtları olduğu belirlenen Tamer Turan T., ifadesinde arkadaşlarıyla caddede bulundukları sırada Özgür Dönmez ve Yaşar Köse’nin, daha önceden tanıdıkları eşine laf atıp, kötü sözler söylediğini, bunun üzerine sinirlenerek evine gidip, silahını aldığını ve geri gelip, ateş açtığını anlattı.