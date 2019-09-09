Bartın'da durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam tutuklandı
BARTIN'da okul önündeki durakta bekleyen küçük yaştaki çocuklara, cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet T. (85), emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BARTIN'da Ahmet T.'nin (85) okul önündeki durakta bekleyen çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu görenler, tepki gösterip, polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet T., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Demirciler Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu'nun önünde, önceki gün, meydana gelen olayda; Ahmet T., okul önündeki durakta bekleyen 9-11 yaşlarındaki 3 erkek çocuğuna, para verirken, tacizde bulundu.
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Bunu gören çevredekiler, Ahmet T.'ye tepki göstererek, polise haber verdi.
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İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çocukların ifadesine başvurup, Ahmet T.'yi gözaltına aldı.
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