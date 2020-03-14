Bartın'da 3 klasik otomobili yeniledi bakan bir daha baktı

50 ila 100 bin lira masraf

Marka, model ve yaşına göre 50 ila 100 bin lira arasında masraf yaptığı ve renkleriyle dikkati çeken otomobillerle gönül bağı da kuran Oskay, Pembiş adını verdiği 1956 model Chevrolet Belair, Mavilim adını verdiği 1963 model Chevrolet İmpala ve Karagöz ismini verdiği 1964 model Chevrolet Belair'i hem iş yerinin önünde sergileyerek hem de şehir merkezinde tur atarak meraklılarının beğenisine sunuyor.