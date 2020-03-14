Bartın'da 3 klasik otomobili yeniledi bakan bir daha baktı
BARTIN'da oto modifiye ustası, baştan aşağı yenileyerek ilk günkü hallerine kavuşturduğu Pembiş, Mavilim ve Karagöz ismini verdiği klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor.
Gölbucağı Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesinde otomobil modifiyeliciliği yapan Şaban Oskay, sahipleri tarafından kullanılmayan ve çürümeye terk edilen klasik otomobilleri sosyal medya ve internetin yanı sıra şehir şehir gezerek satın alıyor.
İlk günkü haline döndürüyor
Garajlarda terk edilmiş klasik otomobilleri çoğu zaman çekiciyle getirdiği oto sanayi sitesinde kaporta, boya, döşeme, elektrik ve mekanik bölümleri yaparak aslına uygun olarak ilk günkü hallerine kavuşturan Oskay, 50-60 yıllık arabaları yenileyerek onları trafiğe çıktıkları ilk günkü haline döndürüyor.
50 ila 100 bin lira masraf
Marka, model ve yaşına göre 50 ila 100 bin lira arasında masraf yaptığı ve renkleriyle dikkati çeken otomobillerle gönül bağı da kuran Oskay, Pembiş adını verdiği 1956 model Chevrolet Belair, Mavilim adını verdiği 1963 model Chevrolet İmpala ve Karagöz ismini verdiği 1964 model Chevrolet Belair'i hem iş yerinin önünde sergileyerek hem de şehir merkezinde tur atarak meraklılarının beğenisine sunuyor.
Oskay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşlarda başlayan otomobil merakıyla askerliğini yapmasının ardından 20 yıl önce modifiye ve oto aksesuarları üzerine iş yeri açtığını söyledi.