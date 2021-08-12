Bartın, Sinop ve Kastamonu felaketi yaşadı! Cami hastaneye çevrildi acı haberler peş peşe geldi

Türkiye yangınların ardından bu kez ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya... Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, ağaçlar sürüklendi, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Bartın'da mahsur kalan AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal ile İl Başkanı İsmail Altınöz'ün de aralarında bulunduğu isimler son anda kurtarıldı. AFAD acı haberi duyurdu: Kastamonu’da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor.

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Karadeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Etkili olan yağışlar Sinop, Bartın ve Kastamonu'da sel ve su baskınlarına yol açtı. Kastamonu'nun Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde dereler taştı, sel suları sokaklarda bulunan araçları sürükledi. Köprüler yıkılırken çok sayıda köy ile bağlantı koptu. Bartın'da mahsur kalan AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal ile İl Başkanı İsmail Altınöz'ün de aralarında bulunduğu bazı siyasetçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İçişleri Bakanlığı, Bartın, Sinop ve Kastamonu için kritik bir uyarı yayınladı. AFAD, "Kastamonu’da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." İşte dakika dakika Bartın, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan gelişmeler...

07:40 GÜNÜN İLK SEVİNDİREN HABERİ

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ilk gece kurtarma çalışmaları sürdü. Kurtarma çalışmalarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sevindirici haberler gelmeye başladı. küçük bir çocuk mahsur kaldığı yerden yaralı olarak kurtarılırken, bir aile de yaklaşık 15 saattir mahsur kaldıkları evlerinden ekipler tarafından kurtarıldı. Bölgede helikopterler de arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor.

06:15 AFAD AÇIKLADI: 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ KAYIP

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kastamonu’da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

04:40 KASTAMONU'DA HEYELANDA 1 KİŞİ ÖLDÜ



SAAT - 04:50 Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şöyle denidi: "İlçemiz tarihinde görmediği kadar büyük bir yağış ve sel felaketiyle karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Elektrik ve su kesintisi devam etmektedir köylerimizle iletişim sağlanmış olup ulaşım kopmuştur. Çatalzeytin ilçesinde bulunan Türkeli bağlantı köprüsü yoğun yağış sebebiyle taşan dere sularıyla yıkılmış bulunmaktadır. İlçede bulunan vericiler ve köylerin bağlantı köprüleri de yıkılmıştır."

04:30 SAĞLIK BAKANLIĞI CAMİYİ HASTANEYE ÇEVİRDİ

Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Bozkurt ilçesinde bulunan Yeni Cami içerisine kurulan hastanede, selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar tedavi edilmeye başlandı. Sedye kurulumları gerçekleştirilen ve çeşitlik ilk yardım malzemeleri temin edilen hastanede aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi. Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapıyor. Burada ilk tedavisi yapılan hastaların, Acil Servis ekiplerince Kastamonu'ya götürüleceği belirtildi.

04:20 GECE BOYU HELİKOPTERLER TAHLİYE ETTİ



İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Karadeniz bölgesinde 3 ilde yaşanan sel felaketi ile ilgili tahliye çalışmaları hakkında açıklama yaparak, "Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir" dedi.

00:00 ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz'de yaşanan sellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

- "(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi.

- Vatandaşlarımızın ödemeleri hızlı bir şekilde yapılacaktır. Ağır hasar gören vatandaşlarımızın evlerini ister yerinde ister başka alanda çalışmaları yürütülecektir. Ulus ilçesine su veriliyor. Yarın sabah en geç Bartın karayolunda hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır. Bu çerçevede çalışmalarımızı hızlı şekilde yürütüyoruz.

- İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız. Devletimiz kurumlarıyla birlikte çalışmaları anbean yürütmektedir."

23:00 BENZİN İSTASYONUNDA KRİZ MASASI KURULDU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ilçe girişindeki akaryakıt istasyonunda kurulan kriz masasında yetkililerden bilgi aldı. Bu arada suyla kaplı ilçe merkezinde arama ve kurtarma çalışmaları sürdürüldü. Elektrik verilemeyen ilçede bazı vatandaşlar oturdukları binaların çatılarına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Helikopter ile çatılarda bulunan vatandaşlardan bazıları kurtarılarak tahliye edildi. AFAD ekipleri de ilçede botlarla arama çalışması gerçekleştirdi.

19:05 MAHSUR KALAN MİLLETVEKİLİ KURTARILDI



Bartın'da, şiddetli yağışta yolda mahsur kalan aralarında AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti yöneticileri grup itfaiye ekiplerince kurtarıldı.