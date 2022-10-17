Bartın İtfaiye Müdürü'nün yasak aşkı! Para alamayınca 8 aylık bebeğine canlı yayında işkence etti

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa K. ile Semra Ü. 2020'de ilişki yaşamaya başladı. Semra Ü., hamile olduğunu, babasının ise Mustafa K. olduğunu iddia ederek babalık davası açtı. Küçükçekmece 8. Aile Mahkemesi, Mustafa K.'nın 2021'de dünyaya gelen K.H.K.'nın babası olduğunu tespit ederek soy bağının kurulmasına karar verdi.