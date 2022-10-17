Bartın İtfaiye Müdürü'nün yasak aşkı! Para alamayınca 8 aylık bebeğine canlı yayında işkence etti
BARTIN Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa K., evli olduğu halde Semra Ü. ile yasak aşk yaşayıp bir çocuk sahibi oldu. İkilinin arası bozulunca Semra Ü., müstehcen görüntülerle tehdit edip para istedi. Parayı alamayınca da görüntülü arayan yasak aşkı Mustafa K.'nın karşısında bebeğine işkence edip ona seyrettirdi.
Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa K. ile Semra Ü. 2020'de ilişki yaşamaya başladı. Semra Ü., hamile olduğunu, babasının ise Mustafa K. olduğunu iddia ederek babalık davası açtı. Küçükçekmece 8. Aile Mahkemesi, Mustafa K.'nın 2021'de dünyaya gelen K.H.K.'nın babası olduğunu tespit ederek soy bağının kurulmasına karar verdi.
Çocuğun velayeti ise Semra Ü.'ye verildi. Ancak Semra Ü., hamileliği ve doğum sonrasında, Mustafa K.'yı müşterek çocuklarını kullanarak tehdit etmeye ve sürekli para istemeye başladı.
Müstehcen görüntülerini gönderip tehdit etti
Semra Ü., Mustafa K.'nın müstehcen fotoğraflarını göndererek kendisini rezil edeceğini söyleyerek para istedi. Tehditlere dayanamayan Mustafa K., şikayetçi olurken, Küçükçekmece 1. Aile Mahkemesi tarafından Mustafa K.'ya koruma kararı verildi.
8 aylık bebeği görüntülü aramada dövdü
Mustafa K., çocuğunu görmek için görüntülü arama yaptığı sırada Semra Ü.'nün 8 aylık K.H.K.'ya şiddet uyguladığını gördü.
Söz konusu görüntüleri kayda alan Mustafa K., Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak velayetin kendisine verilmesi için dava açtı.