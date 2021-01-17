Bartın İncekum'da gemi battı! Vali Sinan Güner talimat verdi

BARTIN İnkum beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbarı üzerine çevresinde bulunan gemilere yardımcı olunması için Bartın Valisi Sinan Güner tarafından talimat verildi. Vali batan geminin Rus bandıralı olduğunu söyledi.

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Bartın İnkum açıklarında gemi battı. Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı bildirildi. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.

Vali Güner: Gemide 15 kişi olduğu bilgisi var

Bartın Valisi Sinan Güner, “İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı. Şu anda gemide 15 kişinin olduğu, filikalarda mahsur kaldığı bilgisi var. Bartın limanında bulunan bütün gemileri kurtarma çalışması için bölgeye göndereceğiz. Şu anda bir vefat haberi gelmedi.” dedi.