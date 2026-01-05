Bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü!
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.Y'nin kullandığı 34 GJA 956 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak bölgedeki bir dinlenme tesisinin girişindeki bariyere çarptı.
Sağlık görevlileri, bariyere saplanan araçta sıkışan sürücü ile yolcu İ.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
