Bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü!

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü! - Resim: 1

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.Y'nin kullandığı 34 GJA 956 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak bölgedeki bir dinlenme tesisinin girişindeki bariyere çarptı.

Bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü! - Resim: 2

Sağlık görevlileri, bariyere saplanan araçta sıkışan sürücü ile yolcu İ.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü! - Resim: 3

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü! - Resim: 4
